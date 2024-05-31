Россиянину дали срок за осквернение «Вечного огня» в Новосибирске

В Новосибирске россиянин справил нужду на «Вечный огонь» и получил срок

В Новосибирске к одному году и восьми месяцам колонии общего режима приговорили 21-летнего уроженца республики Тыва, признанного виновным в осквернении «Вечного огня». Об этом в пятницу, 31 мая, «Ленте.ру» сообщили в республиканской прокуратуре.

Как установил суд, 23 ноября 2023 года осужденный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на спор решил потушить пламя на Монументе славы в Ленинском районе города, справив на него нужду. Злоумышленник был задержал полицейскими, а в отношении него завели уголовное дело по статье 354.1 (Публичное осквернение символов воинской славы России) УК РФ.

28 мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге вандалы осквернили изображение героев специальной военной операции на Богословском кладбище.