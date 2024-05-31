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20:02, 31 мая 2024Силовые структуры

Россиянину дали срок за осквернение «Вечного огня» в Новосибирске

В Новосибирске россиянин справил нужду на «Вечный огонь» и получил срок

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Новосибирске к одному году и восьми месяцам колонии общего режима приговорили 21-летнего уроженца республики Тыва, признанного виновным в осквернении «Вечного огня». Об этом в пятницу, 31 мая, «Ленте.ру» сообщили в республиканской прокуратуре.

Как установил суд, 23 ноября 2023 года осужденный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на спор решил потушить пламя на Монументе славы в Ленинском районе города, справив на него нужду. Злоумышленник был задержал полицейскими, а в отношении него завели уголовное дело по статье 354.1 (Публичное осквернение символов воинской славы России) УК РФ.

28 мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге вандалы осквернили изображение героев специальной военной операции на Богословском кладбище.

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      Владимир Седов
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