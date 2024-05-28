Вандалы осквернили изображение героев СВО на российском кладбище

В Петербурге вандалы осквернили изображение героев СВО на Богословском кладбище

В Санкт-Петербурге вандалы осквернили изображение героев специальной военной операции (СВО) на Богословском кладбище. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, о портретах бойцов, которые были перечеркнуты черным маркером, заявили в полицию накануне вечером. Изображения были нанесены на хозяйственные постройки между кладбищем и железнодорожными путями. Действия неизвестных в объектив камер видеонаблюдения не попали.

Тем временем в полиции Калининского района Петербурга решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту выходки вандалов, выяснила «Фонтанка». С места происшествия правоохранительные органы изъяли отпечатки и смывы краски.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцове вандалы исправили одну из букв в фамилии советского руководителя Иосифа Сталина. Неизвестные заменили букву «т» на «р» в фамилии вождя, а также брызнули на фигуру черной краской из баллончика.