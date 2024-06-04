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01:26, 4 июня 2024Мир

В России объяснили сокращение численности наемников на Украине

Гаврилов: ликвидация наемников на Украине происходит быстрее, чем их пополнение

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Число иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) снижается, рассказал в беседе с «Известиями» руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Он объяснил, что в начале российской специальной военной операции (СВО) количество наемников стремительно увеличивалось и достигало до 20 тысяч. «Но уже тогда начался процесс их побега из зоны СВО. Сейчас их количество, по всей видимости, не увеличивается», — уточнил дипломат.

Гаврилов сообщил, что Киев активно способствует сокращению численности наемников, отправляя их на «мясные штурмы». Российские военные, в свою очередь, успешно ликвидируют бойцов интернационального легиона. Кроме того, некоторые наемники разрывают контракты с ВСУ, так и не получив выплат, добавил дипломат.

Ранее Гаврилов заявил, что Западу следует задуматься о последствиях передачи Киеву дальнобойного оружия. Он напомнил, что президент России Владимир Путин предупредил западные государства, что они компактно заселены.

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      Маргарита Пименова
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