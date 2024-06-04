Западу посоветовали подумать о последствиях передачи Киеву дальнобойного оружия

Гаврилов: западные страны должны подумать о последствиях передачи Киеву оружия

Западным государствам следует задуматься о последствиях передачи Киеву дальнобойного оружия, заявил в разговоре с «Известиями» руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«О том, к каким последствиям все это может привести, президент (России Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») довольно четко высказался во время своего визита в Узбекистан и предупредил западных "непартнеров" о том, что они компактно заселены», — объяснил дипломат.

По мнению Гаврилова, некоторые западные страны уже «потеряли голову». «Всему есть предел — наш президент и глава МИД четко высказались по этому поводу», — заключил он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США разрешили Киеву точечное и ограниченное использование поставляемого оружия по территории России для срыва атак на Вооруженные силы Украины (ВСУ). Представитель Белого дома добавил, что речь идет о прилегающих к Харьковской области районах.