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16:00, 4 июня 2024Экономика

В российском городе желто-голубой дом перекрасили после жалоб

⁠В Усолье-Сибирском желто-голубой дом перекрасили после жалоб

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

В Усолье-Сибирском Иркутской области многоквартирный желто-голубой дом перекрасили после жалоб местных жителей. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на пресс-службу мэра обратило издание «Подъем».

Речь идет о здании, расположенном на улице Красных Партизан. Представитель администрации сообщил, что изначально изменить его расцветку призвала инициативная группа жителей Усолья-Сибирского. Мэр Максим Торопкин провел опрос среди жильцов и выяснил, что они против желто-голубых стен ничего не имеют. Однако позднее глава администрации все равно принял решение перекрасить фасад дома.

«Мы понимаем, в первую очередь, что наши усольские бойцы тоже служат, и чтобы никого не обидеть, никого не разочаровать, принято такое решение. Мы понимаем, что в жизни эти цвета очень хорошо сочетаются между собой, но Максим Викторович посчитал, что у всех разные мнения, но парни приедут — и чтобы никаких там разговоров не было», — пояснили в пресс-службе.

В феврале стало известно, что жителю Белгорода пришлось перекрасить крышу из-за спецоперации на Украине.

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      Полина Кислицына
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