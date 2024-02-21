Россиянину пришлось перекрасить крышу из-за СВО

Житель Белгорода перекрасил крышу из-за сходства с украинским флагом

Жителю Белгорода пришлось перекрасить крышу своего дома из-за сходства с украинским флагом. Об этом сообщает издание «Подъем».

Соседка россиянина пожаловалась губернатору на «флаг на всю крышу», которым он украсил свой дом. Она призвала власти обратить внимание на ситуацию, посчитав, что подобное недопустимо на фоне специальной военной операции (СВО). После этого в адрес мужчины стали поступать угрозы и оскорбления.

По словам собственника, его соседка приняла за флаг тент, расцветка которого была выбрана случайным образом. К собственнику пришли сотрудники МВД. Он объяснил ситуацию и пообещал покрасить крышу, а также написал заявления провести проверку в отношении оскорбивших его лиц. «Очень адекватная реакция и понимание со стороны полиции и Оперативного штаба Белгорода. Во избежание недоразумений покрасил в белый. Вроде как, вопрос закрыт», — рассказал он.

Ранее в Москве перекрасили песочницу на детской площадке из-за сходства с флагом Украины.