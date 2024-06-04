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08:21, 4 июня 2024Силовые структуры

В российском регионе мальчик выстрелил в подростка на охоте

В Якутии мальчик застрелил подростка на охоте

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Якутии 12-летний мальчик выстрелил в 13-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, во время охоты со взрослыми членами семьи школьник переносил огнестрельное ружье «ТОЗ-34-Е» отца. Во время подъема по крутому склону произошел выстрел, который попал в пострадавшего. Подросток не выжил.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

Ранее стало известно, что в Дагестане ученик первого класса выстрелил в пятилетнего брата из винтовки дедушки.

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      Екатерина Кашурникова
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