В российском регионе мальчик выстрелил в подростка на охоте

В Якутии мальчик застрелил подростка на охоте

В Якутии 12-летний мальчик выстрелил в 13-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, во время охоты со взрослыми членами семьи школьник переносил огнестрельное ружье «ТОЗ-34-Е» отца. Во время подъема по крутому склону произошел выстрел, который попал в пострадавшего. Подросток не выжил.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

Ранее стало известно, что в Дагестане ученик первого класса выстрелил в пятилетнего брата из винтовки дедушки.

