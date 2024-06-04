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11:18, 4 июня 2024Мир

В Турции потерпел крушение военный самолет

Военный самолет по неизвестной причине разбился в провинции Кайсери в Турции

Фото: Dosseman / Wikimedia

В провинции Кайсери в Турции военный самолет SF-260 разбился по неизвестной причине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оборонное ведомство страны.

Отмечается, что самолет вылетел с авиабазы в Кайсери с двумя пилотами на борту для проведения учений, а затем упало по неустановленной причине.

На место падения самолета направили аварийные бригады. Они сообщили, что в результате крушения не стало двух пилотов.

Ранее сообщалось, что два истребителя пятого поколения F-35A Воздушных сил самообороны (ВВС) Японии совершили аварийную посадку в аэропорту префектуры Аомори на острове Хонсю.

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      Лина Пивоварова
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