В Турции потерпел крушение военный самолет

Военный самолет по неизвестной причине разбился в провинции Кайсери в Турции

В провинции Кайсери в Турции военный самолет SF-260 разбился по неизвестной причине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оборонное ведомство страны.

Отмечается, что самолет вылетел с авиабазы в Кайсери с двумя пилотами на борту для проведения учений, а затем упало по неустановленной причине.

На место падения самолета направили аварийные бригады. Они сообщили, что в результате крушения не стало двух пилотов.

Ранее сообщалось, что два истребителя пятого поколения F-35A Воздушных сил самообороны (ВВС) Японии совершили аварийную посадку в аэропорту префектуры Аомори на острове Хонсю.