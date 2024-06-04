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13:47, 4 июня 2024Ценности

Внешность 55-летней Дженнифер Энистон на новых фото удивила фанатов

Фото: Faye Sadou / IMAGO / Globallookpress.com

Американская актриса Дженнифер Энистон вышла в свет и удивила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

55-летняя звезда телесериала «Друзья» посетила мероприятие, посвященное премии «Эмми». Знаменитость предстала перед публикой в облегающем темно-красном платье, оформленном цветочным принтом, и открытых босоножках с заостренным носом. В качестве украшений она предпочла тонкую цепь с кулоном в тон наряду, золотое кольцо и браслеты.

Читатели портала обратили внимание на внешность Энистон и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом. «За деньги нельзя купить молодость. Голливудские звезды стареют так же, как и все мы», «Я люблю Джен, но на этих фотографиях она выглядит не лучшим образом. Что-то странное происходит с ее лицом», «Похоже, наполнитель мигрировал, и вокруг ее глаз появились странные комочки», «Она начинает напоминать Тину Тернер. Очень странно, немного разочаровывает и даже удивляет», «Я никогда раньше не видела у нее таких опухших глаз, и, похоже, это была попытка замаскировать их макияжем», — высказывались они.

В марте сообщалось, что папарацци заметили Дженнифер Энистон у клиники пластической хирургии. Тогда уличные фотографы запечатлели актрису в черном свитере, узких синих джинсах, шарфе и шляпе.

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      Мария Винар
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