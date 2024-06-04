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19:25, 4 июня 2024Экономика

Водителям раскрыли способы сэкономить на обслуживании авто

«Российская газета»: при прохождении ТО можно сэкономить на салонном фильтре

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

При прохождении техобслуживания (ТО) можно сэкономить на установке салонного фильтра. Способы сократить траты на запчасти и расходные материалы раскрыл водителям директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий, пишет «Российская газета».

«Автовладелец может сделать свой выбор в пользу недорогой продукции известных брендов», — подчеркнул эксперт. При этом на масляном и топливном фильтрах лучше не экономить и менять их на оригинальную продукцию, посоветовал Стрельбицкий.

Сильно не тратиться можно также на лампы фар, габаритные огни и внутренние фонари. Еще один способ снизить затраты — это выбрать более дешевые щетки стеклоочистителя, заключил автоэксперт.

Ранее водителям дали советы на случай заправки некачественным топливом. В такой ситуации в первую очередь стоит вызвать эвакуатор и довезти машину до автосервиса. На станции технического обслуживания помогут слить низкосортный бензин. Его остатки специалисты удалят, а топливный бак, топливопроводы и другие компоненты промоют.

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      Нина Ташевская
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