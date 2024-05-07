Автолюбителям дали советы после заправки некачественным топливом

Автоэксперт Борисов: после заправки плохим бензином стоит промыть топливный бак

Если вы обнаружили, что на АЗС вам залили некачественное горючее, в первую очередь стоит вызвать эвакуатор и довести машину до автосервиса. О том, как поступить в такой ситуации, «Известиям» рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов.

На станции технического обслуживания помогут слить низкосортный бензин. Его остатки специалисты удалят, а топливный бак, топливопроводы и другие компоненты промоют. Зачастую после заливки плохого горючего, по словам автоэксперта, приходится заменить некоторые детали.

«Нередко в подобной ситуации требуется замена топливного фильтра на новый, так как загрязненный фильтр усугубляет проблемы. И, конечно, важно в такой ситуации провести диагностику (и при необходимости — ремонт) самого двигателя», — посоветовал Борисов.

Ранее автолюбителям назвали признаки некачественного бензина. На дурное топливо может указывать детонационные стуки и провалы при разгоне. Среди многих последствий использования низкосортного горючего — появление в баке конденсата, который затрудняет запуск двигателя.

