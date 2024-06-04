Волочкова оценила идею о введении дресс-кода для артистов

Волочкова выступила против предложения ввести дресс-код для артистов

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала идею ввести дресс-код для артистов. Ее слова приводит «Газета.Ru».

«Мне кажется, что какие-то ограничения вводить, что-то запрещать — это не совсем верно, потому что это все должно быть на совести каждого человека, на предпочтении», — сказала балерина, при этом отметив, что артисту можно подсказать, как следует одеться.

Волочкова подчеркнула, что никакие запреты «не повлекут за собой позитива, потому что любой запрет вызывает реакцию обратную». «Я против любых запретов, но за то, чтобы все было в интеллигентной форме», — заключила она.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо министру культуры Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к внешнему виду артистов на публичных выступлениях.

В качестве примера Филатова привела скандал вокруг выступления Ольги Бузовой в Уфе. Певица подверглась критике за внешний вид — на ней было кожаное боди черного цвета, оформленное полупрозрачной вставкой на животе и глубоким декольте.