Вооруженный мечом мужчина попытался похитить невесту накануне свадьбы

В Индии вооруженный мечом мужчина попытался похитить невесту перед свадьбой

В Индии мужчина изнасиловал 22-летнюю девушку, а потом явился к ней домой накануне свадьбы и попытался похитить. Об этом сообщает NDTV.

31 мая в округе Ашокнагар, штат Мадхья-Прадеш, около шести часов вечера к дому индианки, которая должна была выйти замуж на следующий день, явился некий Калу, вооруженный мечом. С ним были трое сообщников с железными прутами. Мужчины ворвались в дом невесты и попытались выволочь ее на улицу. Родные девушки хотели остановить Калу с подельниками, но те жестоко избили их.

Пострадавшие начали звать на помощь, и вокруг дома быстро собралась толпа соседей. Злоумышленники пытались угрожать людям, но сбежали, когда увидели, что их собралось слишком много.

Позже выяснилось, что ранее Калу несколько раз насиловал девушку, записал это на камеру телефона и выложил ролик в сеть. Он решил похитить ее, когда узнал о предстоящей свадьбе.

Более того, полиция долгое время отказывалась регистрировать заявления пострадавших и сделала это только после их обращения в местную индуистскую организацию.

В декабре 2023 года сообщалось, что житель Индии мечом отрубил голову жене из-за того, что она вовремя не принесла ему любимый напиток. Женщина говорила, что чай вреден для его здоровья, и отказывалась его готовить.

