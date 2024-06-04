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09:12, 4 июня 2024Из жизни

Вооруженный мечом мужчина попытался похитить невесту накануне свадьбы

В Индии вооруженный мечом мужчина попытался похитить невесту перед свадьбой

Фото: PxHere

В Индии мужчина изнасиловал 22-летнюю девушку, а потом явился к ней домой накануне свадьбы и попытался похитить. Об этом сообщает NDTV.

31 мая в округе Ашокнагар, штат Мадхья-Прадеш, около шести часов вечера к дому индианки, которая должна была выйти замуж на следующий день, явился некий Калу, вооруженный мечом. С ним были трое сообщников с железными прутами. Мужчины ворвались в дом невесты и попытались выволочь ее на улицу. Родные девушки хотели остановить Калу с подельниками, но те жестоко избили их.

Пострадавшие начали звать на помощь, и вокруг дома быстро собралась толпа соседей. Злоумышленники пытались угрожать людям, но сбежали, когда увидели, что их собралось слишком много.

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Позже выяснилось, что ранее Калу несколько раз насиловал девушку, записал это на камеру телефона и выложил ролик в сеть. Он решил похитить ее, когда узнал о предстоящей свадьбе.

Более того, полиция долгое время отказывалась регистрировать заявления пострадавших и сделала это только после их обращения в местную индуистскую организацию.

В декабре 2023 года сообщалось, что житель Индии мечом отрубил голову жене из-за того, что она вовремя не принесла ему любимый напиток. Женщина говорила, что чай вреден для его здоровья, и отказывалась его готовить.

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      Никита Савин
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