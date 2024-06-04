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15:50, 4 июня 2024Ценности

Врачи объяснили последние изменения во внешности Дженнифер Энистон

Косметолог Осборн: актриса Дженнифер Энистон прибегла к ботоксу

Фото: Faye Sadou / Globallookpress.com

Косметолог Рози Осборн и пластический хирург Риккардо Фрати объяснили последние изменения во внешности американской актрисы Дженнифер Энистон. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

По словам врачей, 55-летняя звезда телесериала «Друзья» прибегла к радиочастотным процедурам и ботоксу. «Я думаю, что была проведена контурная пластика лица с использованием геля гиалуроновой кислоты, чтобы освежить область под глазами, а также ботокса на мышцах с целью слегка приподнять брови», — предположила Осборн.

Доктор Фрати согласилась с мнением коллеги и добавила, что знаменитость, возможно, сделала небольшую подтяжку лица, поскольку линия ее подборка выглядит четкой, а щеки — полными и свежими. «В целом она выглядит очень свежо и естественно, и если сравнивать фотографии до и после, то очевидная трансформация не очень заметна. Она стремится к деликатным изменениям, полагаясь на эстетическую медицину и нехирургические процедуры», — заключила специалист.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон появилась на мероприятии, посвященном премии «Эмми», и удивила фанатов внешностью.

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      Мария Винар
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