Врио губернатора Смирнов: ВСУ обстреляли 12 населенных пунктов Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник, 4 июня, обстреляли 12 населенных пунктов Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (Врио) губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, под обстрел попали деревни Елизаветовка и Куриловка, села Кульбаки, Веселое, Горналь, Гордеевка и Гоптаровка, поселки Каучук и Политотдельский, пункт пропуска «Суджа» и слобода Заолешенка. В результате никто из мирных жителей не пострадал.

«В поселке Каучук в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. В настоящее время энергоснабжение восстановлено. Повреждено также здание детского сада», — написал Смирнов.

По его словам, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелковым оружием было ликвидировано 13 украинских беспилотников.

Ранее украинские войска атаковали Белгородскую область с помощью FPV-дронов. В результате атаки повреждения получили линии водо- и электроснабжения. Без света остались жители 14 населенных пунктов, отметил глава области.