ВСУ атаковали российский регион с помощью FPV-дронов

Губернатор Гладков сообщил об атаке на поселок Октябрьский с помощью FPV-дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область с помощью FPV-дронов. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате атаки повреждения получили линии водо- и электроснабжения. Без света остались жители 14 населенных пунктов, отметил глава области.

«Также произошло возгорание сухой травы, пожарными расчетами очаг возгорания был ликвидирован. Оперативные и аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ», — заключил чиновник.

В этот же день ВСУ атаковали грузовик в городе Шебекино Белгородской области. Пострадавший мужчина самостоятельно обратился в больницу, у него диагностировали черепно-мозговую травму и осколочные ранения различных частей тела, его состояние оценивается как среднее.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.