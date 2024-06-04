Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:31, 4 июня 2024Россия

Россиянин пострадал при атаке ВСУ на грузовик

ВСУ атаковали грузовик в Белгородской области, мирный житель пострадал

Фото: Svetlana Vozmilova / АГН «Москва»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали грузовик в Белгородской области, мирный житель пострадал. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино ВСУ дважды атаковали грузовой автомобиль на территории коммерческого предприятия с помощью БПЛА. В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией пострадал водитель грузового автомобиля», — написал он.

Мужчина самостоятельно обратился в больницу, у него диагностировали черепно-мозговую травму и осколочные ранения различных частей тела, его состояние оценивается как среднее.

Материалы по теме:
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024

В результате двух атака дронов кабине и цистерна грузовика загорелись. Пожарным удалось ликвидировать очаги, добавил Гладков.

В этот же день в Белгородской области три дрона ВСУ атаковали село Байцуры и поселок Борисовка Борисовского района. В результате пострадал водитель. Мужчину с контузией доставили в больницу в Белгороде.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      ВВС США запустили МБР Minuteman III

      Россиянка решила продать арендованное жилье и попалась

      Немецкий историк предрек достижение целей России на Украине

      Медведев лично возложил цветы на могилу полярника Чилингарова

      Москвичам покажут уникальные документы Александра Пушкина

      Китайский генерал призвал Зеленского задуматься о жизнях украинцев

      Доктор Мясников призвал россиян забыть о калориях

      Москва предложила Киеву заменить памятник Ломоносову на клоуна из McDonald's

      Певица Нюша назвала причину развода с мужем

      В Россию попытались ввезти более 200 килограммов гашиша из Грузии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше