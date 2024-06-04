Россиянин пострадал при атаке ВСУ на грузовик

ВСУ атаковали грузовик в Белгородской области, мирный житель пострадал

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали грузовик в Белгородской области, мирный житель пострадал. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино ВСУ дважды атаковали грузовой автомобиль на территории коммерческого предприятия с помощью БПЛА. В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией пострадал водитель грузового автомобиля», — написал он.

Мужчина самостоятельно обратился в больницу, у него диагностировали черепно-мозговую травму и осколочные ранения различных частей тела, его состояние оценивается как среднее.

В результате двух атака дронов кабине и цистерна грузовика загорелись. Пожарным удалось ликвидировать очаги, добавил Гладков.

В этот же день в Белгородской области три дрона ВСУ атаковали село Байцуры и поселок Борисовка Борисовского района. В результате пострадал водитель. Мужчину с контузией доставили в больницу в Белгороде.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.