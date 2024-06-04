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21:13, 4 июня 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате обстрела повреждены гараж и автомобиль. Никто из жителей не пострадал.

«Также в результате прилетов по кладбищу повреждены два памятника. Оперативные службы работают на месте», — заявил Гладков.

Ранее украинские войска атаковали Белгородскую область с помощью FPV-дронов. В результате атаки повреждения получили линии водо- и электроснабжения. Без света остались жители 14 населенных пунктов, отметил глава области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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