Поджигателя храма в Тюмени задержали

Shot: кидавший коктейли Молотова храм в Тюмени задержан

Бросавший коктейли Молотова в храм святого князя Димитрия Донского в Тюмени задержан. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, 43-летний местный житель мог стать жертвой телефонных мошенников и поджег храм, чтобы вернуть украденные деньги.

В настоящее время мужчину допрашивают. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что поджигателя храма в Тюмени вычислили по камерам. Возгорание удалось потушить до приезда пожарных. В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела по статьям «Вандализм» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Расследование взял на контроль прокурор области.