Поджигателя храма в Тюмени вычислили по камерам

Shot: поджигателя храма в Тюмени вычислили, им оказался 43-летний местный житель

Личность поджигателя православного храма в Тюмени установлена, им оказался 43-летний местный житель. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пироман, бросивший в двери церкви бутылки с зажигательной смесью, попал на видео. Его сняли, когда он уезжал с места преступления на велосипеде.

Злоумышленника пока ищут, ему может грозить до пяти лет лишения свободы по статьям УК «Вандализм» и «Умышленное повреждение имущества». Расследование взял на контроль прокурор области.

Об инциденте сообщалось ранее 3 июня. Мужчина бросил коктейли Молотова в храм святого князя Димитрия Донского. Возгорание удалось потушить до приезда пожарных.