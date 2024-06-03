Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:55, 3 июня 2024Россия

Поджигателя храма в Тюмени вычислили по камерам

Shot: поджигателя храма в Тюмени вычислили, им оказался 43-летний местный житель

Кадр: Telegram-канал Shot

Личность поджигателя православного храма в Тюмени установлена, им оказался 43-летний местный житель. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пироман, бросивший в двери церкви бутылки с зажигательной смесью, попал на видео. Его сняли, когда он уезжал с места преступления на велосипеде.

Злоумышленника пока ищут, ему может грозить до пяти лет лишения свободы по статьям УК «Вандализм» и «Умышленное повреждение имущества». Расследование взял на контроль прокурор области.

Об инциденте сообщалось ранее 3 июня. Мужчина бросил коктейли Молотова в храм святого князя Димитрия Донского. Возгорание удалось потушить до приезда пожарных.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о массированной атаке ВСУ на российский регион

      Шольц исключил эскалацию из-за использования немецкого оружия для атак по России

      В России допустили введение режима ЧС из-за заморозков

      Поджигателя храма в Тюмени вычислили по камерам

      Суд в Москве арестовал израильтянина по запросу Германии

      В США заявили о необходимости срочного контрнаступления ВСУ

      В Белом доме рассказали о реакции Украины на ограничения на удары по России

      ФСБ пресекла работу преступной группы по незаконной легализации мигрантов

      США уточнили разрешение Киеву наносить удары по территории России

      Госдеп изъял паспорт у летевшего в Россию американского военного эксперта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше