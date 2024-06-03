Православный храм в российском городе забросали коктейлями Молотова

В Тюмени мужчина забросал коктейлями Молотова православный храм

В Тюмени неизвестный мужчина забросал коктейлями Молотова православный храм. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел вечером 3 июня. Злоумышленник в черной одежде кинул бутылки с зажигательной смесью в храм имени святого князя Димитрия Донского. После этого он скрылся на велосипеде.

О пострадавших не сообщается. Возгорание удалось потушить еще до приезда пожарных. Полиция начала поиск поджигателя.

29 апреля стало известно, что в молитвенном доме Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ), расположенном в Кировоградской области Украины, произошел пожар. Причиной пожара стал поджог. В результате сгорели стены, временный престол и жертвенник.