На Украине сообщили о поджоге молитвенного дома УПЦ
В молитвенном доме Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ), расположенном в Кировоградской области Украины, произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники УПЦ.
«В результате поджога сгорели стены, временный престол и жертвенник», — отмечено в заявлении. Вместе с тем о пострадавших во время пожара сообщено не было.
Здание молитвенного дома подожгли в ночь на 27 апреля, накануне Лазаревой субботы и Вербного воскресенья, перед началом Пасхальной недели, подчеркивают представители церкви. О виновниках происшествия на данный момент информации не представлено, а данные о начале расследования по факту поджога уточняются.
В молитвенный дом, подвергшийся пожару, приходили верующие, которых выгнали из храма Успения Божией матери в селе Коробчино. Он перешел под управление Православной церкви Украины, которая Русской православной церковью считается раскольниками.
Ранее на Украине сообщили о задержании священника УПЦ сотрудниками Службы безопасности Украины. Причиной задержания была названа «подрывная деятельность».