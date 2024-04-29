На Украине сообщили о поджоге молитвенного дома УПЦ

УПЦ: в Кировоградской области Украины подожгли молитвенный дом

В молитвенном доме Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ), расположенном в Кировоградской области Украины, произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники УПЦ.

«В результате поджога сгорели стены, временный престол и жертвенник», — отмечено в заявлении. Вместе с тем о пострадавших во время пожара сообщено не было.

Здание молитвенного дома подожгли в ночь на 27 апреля, накануне Лазаревой субботы и Вербного воскресенья, перед началом Пасхальной недели, подчеркивают представители церкви. О виновниках происшествия на данный момент информации не представлено, а данные о начале расследования по факту поджога уточняются.

В молитвенный дом, подвергшийся пожару, приходили верующие, которых выгнали из храма Успения Божией матери в селе Коробчино. Он перешел под управление Православной церкви Украины, которая Русской православной церковью считается раскольниками.

Ранее на Украине сообщили о задержании священника УПЦ сотрудниками Службы безопасности Украины. Причиной задержания была названа «подрывная деятельность».