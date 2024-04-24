Стало известно о задержании украинскими силовиками митрополита УПЦ

СПЖ: сотрудники СБУ задержали митрополита Святогорской лавры Арсения

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали священника Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом рассказали в Союзе православных журналистов (СПЖ).

Уточняется, что 24 апреля силовики пришли с обысками в Святогорскую лавру. Сотрудники СБУ заблокировали монастырь, запретив гражданам входить в здание.

«Наместника обители, митрополита Святогорского Арсения задержали силовики и повезли в Славянск», — говорится в сообщении СПЖ.

Причиной задержания священника в СБУ назвали «подрывную деятельность настоятеля». В силовом ведомстве заявили, что митрополит во время литургии сообщил прихожанам адреса блокпостов украинских войск. Кроме того, наместника обители обвинили в высказывании «прокремлевских нарративов».

В отношении священнослужителя было возбуждено дело по статье 114-2 («Распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины (ВСУ), по возможности их идентификации на местности») Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что в Черкасской области суд обязал УПЦ МП вернуть в собственность государства храм XII века. Речь идет об Успенском соборе в Каневе.