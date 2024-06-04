Заработавших более 13 миллионов рублей на сети подпольных казино россиян осудили

В Новгородской области осудили 15 человек за организацию сети подпольных казино

В Новгородской области осудили 15 местных жителей за организацию сети подпольных казино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В зависимости от степени участия им назначено от двух лет условно до девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Их также оштрафовали на суммы от 350 до 750 тысяч рублей. Осужденных признали виновными по статье 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

По версии следствия, 39-летний мужчина создал условия для проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Он привлек к техническому обслуживанию игровых аппаратов и охране клубов пять человек. Впоследствии к этой деятельности подключились еще девять жителей Новгородской области, выполнявших функции кассиров-администраторов игровых клубов. Они фактически проводили азартные игры. За время функционирования клубов осужденным удалось заработать более 13 миллионов рублей. Их поймали в марте 2021 года.

Ранее Челябинский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении офицера пограничного управления ФСБ, который в составе преступного сообщества способствовал деятельности незаконного казино за взятки.