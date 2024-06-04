Женщина списывала боли в животе на переедание и оказалась тяжело больна

Metro: женщина увидела кровь в стуле и оказалась больна раком прямой кишки

Молодая женщина по имени Сара Гриффитс списывала на переедание в отеле сильные боли в животе, однако оказалась тяжело больна. Историю британки опубликовало издание Metro.

По словам Гриффитс, в марте 2019 года они с мужем Брайаном купили дом, чтобы жить там вместе с его двумя детьми от предыдущих отношений. Чтобы отпраздновать покупку, семья приобрела недельный тур на остров Гран-Канария. В первый же день Гриффитс почувствовала недомогание — у нее заболел живот, что она списала на переедание из-за системы «все включено». Позже, отправившись в туалет после сильного позыва, женщина увидела в стуле большое количество крови и подумала, что причиной стал геморрой.

Вернувшись на работу, в первый же день женщина снова почувствовала сильный позыв к дефекации: она посещала туалет до 10 раз в день, и каждый раз в кале оказывалась кровь. Гриффитс обратилась к врачу, который назначил ей колоноскопию, и уже в мае 2019 года ей поставили диагноз — рак прямой кишки. 31-летняя женщина думала, что этот диагноз чаще всего ставят пожилым мужчинам с лишним весом, поэтому очень удивилась.

Опухоль удалили, но через две недели биопсия показала, что рак был уже на 3-й стадии — Саре была показана химиотерапия. После восьми курсов химиотерапии, войдя в ремиссию, женщина решила, что исполнит свою мечту стать матерью: она прошла три процедуры ЭКО, и третья была удачной — сейчас пара воспитывает первого общего ребенка, сына Чарли.

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