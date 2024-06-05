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09:50, 5 июня 2024Ценности

53-летняя телезвезда поделилась снимком в купальнике без фотошопа

53-летняя телезвезда Бетенни Франкель показала снимок в купальнике без фотошопа

Фото: @bethennyfrankel

Американская телезвезда и бизнесвумен Бетенни Франкель поделилась откровенным снимком без фотошопа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость показала фанатам серию снимков с отдыха. Так, на одном размещенном фото Франкель предстала перед камерой в облегающем купальнике голубого цвета, оформленном желтыми вертикальными полосками, пестрыми цветочными изображениями по бокам и глубоким декольте. Вдобавок для своего образа она надела темно-серую соломенную шляпу, черные солнцезащитные очки и золотые браслеты.

При этом можно заметить, что данные кадры не обработаны фильтрами, поскольку в зоне декольте видны небольшие морщины.

Ранее популярная американская телеведущая индийского происхождения, модель и актриса Падма Лакшми показала несовершенства тела на новых откровенных снимках и объяснила отказ от фотошопа. Уточнялось, что 53-летняя знаменитость совместно с брендом Bare Necessities создала коллекцию нижнего белья и приняла участие в рекламной кампании. Она позировала перед камерой в кружевном бюстгальтере и трусах с высокой посадкой розового цвета.

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      Мария Винар
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