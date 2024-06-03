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04:00, 3 июня 2024Ценности

53-летняя телеведущая объяснила отказ от фотошопа на снимках в нижнем белье

Телеведущая Лакшми заявила, что поддерживает бодипозитив отказом от фотошопа

Фото: Bare Necessities

Популярная американская телеведущая индийского происхождения, модель и актриса Падма Лакшми показала несовершенства тела на новых откровенных снимках и объяснила отказ от фотошопа. Соответствующая публикация появилась на сайте издания People.

53-летняя знаменитость совместно с брендом Bare Necessities создала коллекцию нижнего белья и приняла участие в рекламной кампании. На размещенных фото, которые оказались в распоряжении журналистов, Лакшми предстала в кружевном бюстгальтере и трусах с высокой посадкой розового цвета, а также примерила черное полупрозрачное боди.

При этом можно заметить, что на бедрах телеведущей присутствуют растяжки. По ее словам, после съемки она специально попросила фотографов не ретушировать их. «Не удаляйте мой шрам, не удаляйте след от прививки и не удаляйте растяжки на моем бедре и попе», — заявила она.

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Лакшми объяснила, что таким образом поддерживает бодипозитив. «В конце концов, я хочу быть уверена, что люблю себя, независимо от того, как выгляжу. Сегодня я чувствую себя более уверенно, чем в 20 лет, когда я выглядела подтянутее и меньше», — отметила собеседница издания.

В марте жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала несовершенства тела на фото и раскрыла правду о пластических операциях.

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      Мария Винар
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