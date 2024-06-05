Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:19, 5 июня 2024Ценности

56-летняя бывшая модель раскрыла секрет красоты перед свадьбой

Бывшая модель Келли Бенсимон назвала ананасы и куркуму секретом своей красоты

Фото: Charlie Steffens / AdMedia / Globallookpress.com

Известная бизнесвумен, бывшая топ-модель и звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки» Келли Бенсимон из США раскрыла секрет своей красоты перед грядущей свадьбой. Интервью с ней публикует Daily Mail.

Известно, что летом 56-летняя знаменитость собирается выйти замуж за финансиста Скотта Литнера. Мужчина сделал предложение возлюбленной год назад, подарив кольцо с бриллиантом весом пять карат, которое было изготовлено на заказ.

Во время подготовки к торжеству экс-манекенщица отметила, что всегда старалась вести здоровый образ жизни. Например, она последовательно принимает витамины, употребляет обладающую противовоспалительными свойствами куркуму и зеленый чай. В то же время Бенсимон назвала важной составляющей своего рациона ананасы, которые улучшают пищеварение и ускоряют метаболизм.

Кроме того, американка выполняет танцевальные кардиотренировки и посещает косметолога, чтобы избавиться от морщин и пигментных пятен. «Я не хочу стоять там [у алтаря] и думать: "Боже мой, я слишком худая или я плохо себя чувствую". Я так рада этой свадьбе. Это же ваш особенный момент с мужем, и вы должны им насладиться», — заключила Бенсимон.

В мае известная американская модель Хилари Битар раскрыла секрет привлекательности.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Франции пригрозил российскому посольству в Париже

      Появились кадры уничтожения танка ВСУ с помощью «Ланцета»

      Путин заявил о возможности работы с любым президентом США

      Путин высказался об отношениях США и Украины

      ИИ оказались нечеловечески иррациональны

      Право Эрдогана увольнять руководителей ЦБ Турции поставили под сомнение

      София Вергара рассказала о смущавшем ее недостатке тела на съемках

      Путин назвал условия решения вопросов с европейскими лидерами

      Путин назвал нелепыми обвинения в адрес Трампа

      После Путина к Лахта-центру пришел лось

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше