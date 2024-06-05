56-летняя бывшая модель раскрыла секрет красоты перед свадьбой

Бывшая модель Келли Бенсимон назвала ананасы и куркуму секретом своей красоты

Известная бизнесвумен, бывшая топ-модель и звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки» Келли Бенсимон из США раскрыла секрет своей красоты перед грядущей свадьбой. Интервью с ней публикует Daily Mail.

Известно, что летом 56-летняя знаменитость собирается выйти замуж за финансиста Скотта Литнера. Мужчина сделал предложение возлюбленной год назад, подарив кольцо с бриллиантом весом пять карат, которое было изготовлено на заказ.

Во время подготовки к торжеству экс-манекенщица отметила, что всегда старалась вести здоровый образ жизни. Например, она последовательно принимает витамины, употребляет обладающую противовоспалительными свойствами куркуму и зеленый чай. В то же время Бенсимон назвала важной составляющей своего рациона ананасы, которые улучшают пищеварение и ускоряют метаболизм.

Кроме того, американка выполняет танцевальные кардиотренировки и посещает косметолога, чтобы избавиться от морщин и пигментных пятен. «Я не хочу стоять там [у алтаря] и думать: "Боже мой, я слишком худая или я плохо себя чувствую". Я так рада этой свадьбе. Это же ваш особенный момент с мужем, и вы должны им насладиться», — заключила Бенсимон.

В мае известная американская модель Хилари Битар раскрыла секрет привлекательности.