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19:20, 31 мая 2024Ценности

62-летняя известная модель раскрыла секрет привлекательности

62-летняя модель Хилари Битар избегает косметики для борьбы со старением

Фото: @silverstorm777

Известная американская модель Хилари Битар, проживающая в Майами, раскрыла секрет привлекательности. Соответствующее интервью появилось на сайте издания The Sun.

По ее словам, она никогда не беспокоилась о состоянии своей кожи. «Единственному правилу, которому я придерживалась, — не засыпать с макияжем на лице», — заявила Битар.

Кроме того, 62-летняя манекенщица уточнила, что до сих пор избегает косметики, предназначенной специально для борьбы со старением кожи. В своем уходе она не использует ретинол. «Это не изменит мои морщины. Я не хочу наносить на кожу ничего, что заставить ее гореть в течение первых нескольких дней. Это не хорошо», — пояснила она.

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Что касается ухода за волосами, то Битар уделяет ему особенное внимание. В беседе с журналистами знаменитость призналась, что начала седеть с 30 лет. «Я прошла через ад, получая негативные комментарии от женщин, рассказывающих мне, насколько это плохо. Я всегда хотела быть защитницей седых волос и говорить, что это просто еще один цвет», — рассказала она.

Также собеседница издания добавила, что с возрастом пряди становится более хрупкими. В связи с этим она посоветовала читательницам не бороться с сединой и натуральным цветом волос. «Все эти красящие продукты и горячие инструменты для укладки наносят такой большой вред, что вы рискуете потерять их», — заключила модель.

Ранее американская певица и актриса Дженнифер Лопес раскрыла секрет стройности на фоне слухов о приеме модного у звезд «Оземпика». Артистка призналась, что поддерживает себя в форме с помощью пения и танцев.

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      Мария Винар
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