Дженнифер Лопес раскрыла секрет стройности на фоне слухов о приеме «Оземпика»

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес раскрыла секрет стройности на фоне слухов о приеме модного у звезд «Оземпика». Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале шоу «В прямом эфире с Келли и Марком».

54-летняя знаменитость рассказала, что крайне довольна своей формой и активно готовится к музыкальному туру, посвященному ее 25-летию на сцене. Вследствие этого, по словам артистки, она готовит свое тело к тяжелому графику с помощью пения и танцев.

«Секрет в движении. Это постоянное движение тела, путешествия, двухчасовая нагрузка каждый вечер. Сейчас то время, когда я нахожусь в хорошем, здоровом состоянии, то есть боевой форме», — призналась она.

Ранее в мае 54-летнюю Дженнифер Лопес заподозрили в приеме «Оземпика». Знаменитость посетила ежегодный бал Met Gala в блестящем облегающем платье, которое подчеркивало ее фигуру.