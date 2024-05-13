Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:10, 13 мая 2024Ценности

54-летнюю Дженнифер Лопес заподозрили в приеме «Оземпика»

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес заподозрили в приеме модного у звезд «Оземпика» после выхода на Met Gala. Соответствующие комментарии публикует Daily Mail.

54-летняя знаменитость посетила ежегодный бал в блестящем облегающем платье, которое подчеркивало ее фигуру. При этом она отказалась нижнего белья, частично демонстрируя обнаженное тело.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Поклонники, в свою очередь, оценили внешний вид артистки в комментариях под материалом. «Она намного тоньше, чем обычно... Ужасно!», «Оземпийское изобилие», «Да, она выглядит намного стройнее, я тоже задавался этим вопросом!», «Она больна?», «О, "Оземпик", это ты?», «Не ожидала от Джен», — возмутились они.

В апреле фанаты уличили 43-летнюю Кристину Агилеру в приеме «Оземпика». Поп-исполнительница поделилась снимком, на котором предстала в корсете с красными тканевыми вставками, черной куртке и брюках карго.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине назвали трагичным назначение Белоусова министром обороны России. Почему это стало плохой новостью для Киева?

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В Москве подешевел один тип жилья

      Среди жертв обрушения дома в Белгороде после удара ВСУ оказался ребенок-аутист

      Стало известно число эвакуированных из Харьковской области украинцев

      Мошенники вымогали деньги у жителей Москвы и передавали их на финансирование ВСУ

      54-летнюю Дженнифер Лопес заподозрили в приеме «Оземпика»

      Бывшего репортера задержали за нападение на женщину

      Раскрыта польза индивидуального питания

      Политолог назвал две основные задачи Белоусова на посту министра обороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше