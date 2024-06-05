72-летняя звезда «Чудо-женщины» показала фигуру в купальнике на архивном фото

72-летняя актриса Линда Картер показала фигуру в купальнике на архивном фото

Американская актриса и певица Линда Картер показала откровенное архивное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

72-летняя звезда телесериала «Чудо-женщина» поделилась черно-белым снимком, на котором она продемонстрировала фигуру в слитном сияющем купальнике, оформленном декоративным элементом посередине и глубоким декольте. Она позировала с уложенными назад длинными волосами, положив руки на талию.

Известно, что данный снимок был сделан 50 лет назад, когда Картер начала строить свою актерскую карьеру. В настоящий момент знаменитость занимается музыкой и выпускает треки в стиле поп.

Ранее сообщалось, что американская пенсионерка дебютировала на показе брендов купальников. 96-летняя уроженка Майами-Бич Глория Мантелл Паллот прошла по подиуму в рамках Недели моды в Майами в сопровождении двух мужчин-манекенщиков.

