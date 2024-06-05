Артемий Лебедев назвал главную проблему России

Блогер Лебедев назвал немногочисленность населения главной проблемой России

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал немногочисленность населения главной проблемой России. На эту тему он порассуждал в своем выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

Блогер прокомментировал новость, согласно которой Всемирный банк подтвердил, что Россия заняла четвертое место в рейтинге экономик мира. Лебедев подчеркнул, что более высокие позиции заняли США, Китай и Индия, численность населения в которых выше, чем в РФ.

«Главная проблема, которая есть у России — это то, что у нас мало населения. (...) У нас всего 150 миллионов человек. Это очень-очень мало для экономики», — заявил он.

Дизайнер также отметил, что Россия, несмотря на многочисленные санкции, продолжает хорошо жить.

Ранее Лебедев назвал другую проблему страны. По его словам, в России представители сферы культуры часто прибегают к тому, чтобы работать с уже имеющимися явлениями и при этом не создают ничего нового.