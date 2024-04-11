Артемий Лебедев назвал проблему России

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал проблему, свойственную России. Об этом он высказался в своем обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев комментировал анонс нового российского фильма «Ждун», главным героем которого стал персонаж одноименного популярного мема. «У нас проблема в России, что мы обожаем вторичность и обожаем перерабатывать вторсырье вместо того, чтобы генерировать новое», — заявил блогер.

Дизайнер также подчеркнул, что мем про Ждуна устарел. По мнению Лебедева, российским авторам стоило придумать новое культурное явление, а не использовать уже имеющееся.

Ранее Лебедев рассказал о проблемах уехавших за границу россиян. По его словам, эмигранты сталкиваются с ограничением свободы в Европе и США, но предпочитают об этом не говорить.

Ждуном в российском сегменте интернета назвали скульптуру голландской художницы Маргрит ван Брифорт под названием Homunculus Loxodontus. Работа символизирует пациентов, ожидающих прием у врача. Мем с изображением скульптуры стал популярен в 2017 году.