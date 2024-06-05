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15:43, 5 июня 2024Экономика

Автомобилистов предупредили о «закипании» автомобиля летом

В летнее время машина может закипеть из-за неисправной системы охлаждения

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В летнее время машина может «закипеть» в пробке из-за неисправной системы охлаждения. Об этой проблеме автомобилистов предупредил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, пишет «Российская газета».

Эксперт посоветовал обратить особое внимание на некоторые внутренние системы машины, на которые наиболее негативно влияет летняя жара, в частности, на систему охлаждения двигателя, а также на охлаждающую жидкость. Он пояснил, что антифриз должен быть свежим, хорошего качества и его уровень должен быть не ниже минимальных отметок, добавив, что зачастую «кипят» машины с охлаждающей жидкостью, которой более двух лет, поскольку она уже не справляется с задачей отвода тепла от двигателя, полезные присадки выработали свой ресурс. Старый антифриз также способствует ускоренному выходу из строя патрубков и сальников.

Кроме того, во избежание неприятностей с авто стоит очищать радиатор системы охлаждения перед летней жарой, отметил Родионов. В заключение автоэксперт порекомендовал проводить профессиональную диагностику системы охлаждения в начале сезона, чтобы предотвратить «закипание» машины и другие неисправности.

Ранее россиянам перечислили опасные для хранения в машине летом вещи.

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