Россиянам назвали опасные для хранения в машине летом вещи

Эксперт Победоносцев: оставленный летом в авто пауэрбанк может вызвать пожар

Оставленный в машине летом пауэрбанк может взорваться и вызвать пожар. Опасные для хранения в авто вещи назвал россиянам руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев в беседе с радио Sputnik.

По словам эксперта, летом температура в салоне может достигать 50 градусов Цельсия. В таких условиях рискует загореться любой источник питания. В то время как безопасная температура для зажигалки, аккумуляторной батареи, пауэрбанка или телефона — максимум 23-25 градусов Цельсия.

«Если она поднимается выше, эти устройства начинают нагреваться, в них происходит химическая реакция, которая может привести к возгоранию. Пауэрбанк, например, может выделять водород, который является очень сильным взрывчатым веществом. То есть помимо пожара может быть еще и взрыв», — пояснил Победоносцев и добавил, что опасно оставлять в жару в машине емкости с газом и любые баллончики, которые находятся под давлением.

Ранее водителям назвали способы сэкономить на техобслуживании автомобиля. Не критичной, например, будет замена оригинального салонного фильтра на недорогие аналоги от известных брендов.