Белый дом рассказал о влиянии американского оружия на боевые действия на Украине

Салливан: американское оружие помогло украинским войскам выбраться из ямы

Американское оружие после возобновления поставок помогло украинским войскам укрепить оборону. О влиянии зарубежной техники на боевые действия рассказал советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, его выступление опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

По словам Салливана, украинские войска оказались «в глубокой яме» из-за задержки поставок вооружений.

«И они выбирались из этой ямы. Мы видели укрепление позиций в ключевых местах. Мы видели, что они выдерживают российское наступление», — заявил советник президента.

Ранее Салливан заявил, что США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов в случае продления антироссийских санкций.