Белый дом раскрыл детали предстоящего выступления Байдена во Франции

Салливан: в своей речи во Франции Байден выразит готовность поддерживать Европу

Президент США Джо Байден выразит готовность своей страны поддерживать безопасность Европы в ходе своей речи во Франции, приуроченной к 80-летию высадки сил союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны. Детали предстоящего выступления раскрыл советник президента по национальной безопасности Джо Байдена Джейк Салливан, передает агентство Associated Press.

По словам Салливана, Байден отметит, что участники высадки в Нормандии «поставили страну превыше себя». Американский лидер также подробно расскажет «об опасностях изоляционизма и о том, как, если мы поддерживаем диктаторов и не можем противостоять им, они продолжают действовать, и в конечном итоге Америка и весь мир платят большую цену».

По мнению Салливана, «диктаторы снова пытаются бросить вызов порядку», в связи с чем Байден призовет «свободолюбивые страны» к сплочению ради борьбы с якобы исходящей угрозой.

Агентство отмечает, что слова Байдена о необходимости поддержки европейской безопасности будут произнесены на фоне обещаний бывшего президента США Дональда Трампа отказаться от обязательств по защите Европы.

Салливан ранее сообщил, что в ходе памятных мероприятий Байден также намерен дважды встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

