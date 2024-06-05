Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:41, 5 июня 2024Мир

Белый дом раскрыл детали предстоящего выступления Байдена во Франции

Салливан: в своей речи во Франции Байден выразит готовность поддерживать Европу

Фото: Al Drago / Pool / CNP / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден выразит готовность своей страны поддерживать безопасность Европы в ходе своей речи во Франции, приуроченной к 80-летию высадки сил союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны. Детали предстоящего выступления раскрыл советник президента по национальной безопасности Джо Байдена Джейк Салливан, передает агентство Associated Press.

По словам Салливана, Байден отметит, что участники высадки в Нормандии «поставили страну превыше себя». Американский лидер также подробно расскажет «об опасностях изоляционизма и о том, как, если мы поддерживаем диктаторов и не можем противостоять им, они продолжают действовать, и в конечном итоге Америка и весь мир платят большую цену».

По мнению Салливана, «диктаторы снова пытаются бросить вызов порядку», в связи с чем Байден призовет «свободолюбивые страны» к сплочению ради борьбы с якобы исходящей угрозой.

Агентство отмечает, что слова Байдена о необходимости поддержки европейской безопасности будут произнесены на фоне обещаний бывшего президента США Дональда Трампа отказаться от обязательств по защите Европы.

Салливан ранее сообщил, что в ходе памятных мероприятий Байден также намерен дважды встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Киев отреагировал на предложение Пекина о мирном саммите с участием России

      Названы самые популярные бренды беспроводных наушников

      Глава РФС раскрыл детали нового контракта с Карпиным

      Работник аэропорта украл из багажа пассажиров вещи на 39 миллионов рублей

      Сириец открыл огонь по посольству США в Ливане

      Фигурант дела о теракте в «Крокусе» задолжал налоговой 103 тысячи рублей

      В Германии встревожились из-за ответа России на удары ВСУ западным оружием

      Обеды на ПМЭФ подорожали до 4900 рублей

      Стало известно местоположение аэродрома ВСУ для беспилотников Bayraktar

      53-летняя телезвезда поделилась снимком в купальнике без фотошопа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше