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12:57, 5 июня 2024Россия

Беспилотник ВСУ сбили в небе над Россией

Минобороны: украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Фото: РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Дрон был перехвачен около 12:15 мск дежурными средствами противовоздушной обороны.

Целью беспилотника был объект на территории России, подчеркнули в военном ведомстве. Сведений о последствиях на земле в результате падения обломков не приводится.

Белгородская область чаще других российских регионов подвергается атакам со стороны ВСУ. Так, 5 июня белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки в результате пострадали восемь человек. Он уточнил, что атаки осуществлялись как беспилотниками, так и в виде обстрелов со стороны Украины.

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      Алан Босиков
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