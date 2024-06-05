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18:25, 5 июня 2024Силовые структуры

Боец «Азова» вонзил нож в мирного жителя Мариуполя и попал под суд

В ДНР будут судить бойца «Азова», убившего мирного жителя Мариуполя

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики рассмотрит дело в отношении 22-летнего водителя пулеметного отделения отдельного отряда специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Михаила Швеца, убившего мирного жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

По данным ведомства, 14 марта 2022 года Швец в магазине на Ленинградском проспекте Мариуполя ударил ножом в шею мужчину. До этого в потерпевшего из автомата выстрелил Юрий Шевчук. Раненый не выжил.

Возбуждено дело по пунктам «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

Отмечается, что Шевчука приговорили к 24 годам колонии строгого режима.

Ранее суд ДНР приговорил к пожизненному сроку командира отделения «Азова» за расстрел мирных жителей.

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      Екатерина Кашурникова
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