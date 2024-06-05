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19:41, 5 июня 2024Мир

Бывшая жена сына Байдена подтвердила употребление им наркотиков

AP: бывшая жена Хантера Байдена подтвердила суду, что он употреблял наркотики
Кэтлин Буле

Кэтлин Буле. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Кэтлин Буле, бывшая жена сына американского президента Хантера Байдена подтвердила суду, что он употреблял наркотики. Ее слова приводит Associated Press (AP).

Буле заявила, что нашла трубку для кокаина в пепельнице на крыльце дома 3 июля 2015 года, на следующий день после их годовщины. По ее словам, бывший муж признался ей, что употреблял наркотики.

«Я определенно волновалась и боялась», — сказала она, добавив, что у нее были такие подозрения, так как Хантера уволили из ВМС после положительного результата теста на кокаин.

Ранее сына американского лидера Хантера Байдена уличили в отправке своим наркодилерам фото кокаина. Спецагент ФБР, который занимался расследованием дела, нашел соответствующие сообщения в его телефоне.

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      Лина Пивоварова
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