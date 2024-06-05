Бывшая жена сына Байдена подтвердила употребление им наркотиков

Кэтлин Буле, бывшая жена сына американского президента Хантера Байдена подтвердила суду, что он употреблял наркотики. Ее слова приводит Associated Press (AP).
Буле заявила, что нашла трубку для кокаина в пепельнице на крыльце дома 3 июля 2015 года, на следующий день после их годовщины. По ее словам, бывший муж признался ей, что употреблял наркотики.
«Я определенно волновалась и боялась», — сказала она, добавив, что у нее были такие подозрения, так как Хантера уволили из ВМС после положительного результата теста на кокаин.
Ранее сына американского лидера Хантера Байдена уличили в отправке своим наркодилерам фото кокаина. Спецагент ФБР, который занимался расследованием дела, нашел соответствующие сообщения в его телефоне.