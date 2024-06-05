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06:50, 5 июня 2024Мир

В США уличили сына Байдена в отправке своим наркодилерам фото кокаина

CNN: сын Байдена отправлял своим наркодилерам фото кокаина
Хантер Байден

Хантер Байден. Фото: Chris Kleponis — CNP / Consolidated News Photos / Global Lolok Press

Сын главы Соединенных Штатов Хантер Байден отправлял своим наркодилерам фото кокаина. Об этом рассказали в сыне во время слушания по делу о нарушениях при хранении оружия, передает CNN.

Так, присяжным продемонстрировали видео с полуголым обвиняемым с курительной трубкой в руках. Кадры удалось получить с электронных устройств сына Джо Байдена.

«На одном из них Хантер Байден без футболки с предметом, похожим на трубку для курения. На другом белая субстанция на весах», — сказано в сообщении.

Показания в первый день рассмотрения по существу дал спецагент ФБР. Он занимался расследованием дела. По его словам, Хантер Байден отправил наркодилерам сообщения о том, что принимает вещества, через несколько дней после покупки оружия.

Ранее сообщалось, что Хантер Байден подал апелляции с требованием снять с него федеральное обвинение в хранении оружия, суд по которому запланирован на начало июня этого года. Ему предъявлены обвинения в трех уголовных преступлениях.э

Также ранее стало известно, что Хантер Байден с 2019 года судится по делу о невыплате алиментов бывшей жене, которой он должен более 2,9 миллиона долларов. Байден развелся с Кэтлин Бул в 2017 году.

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      Марина Совина
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