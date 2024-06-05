Бывший начальник российской колонии предстанет перед судом за взятки от зэка

В Мурманске перед судом предстанет экс-сотрудник ФСИН за взятки от зэка

В Мурманске перед судом предстанет бывший начальник участка колонии-поселения ИК-17, обвиненный в получении взяток от осужденного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

По версии следствия, экс-сотрудник ФСИН с 2023 года регулярно получал от зэка деньги и за это помогал ему выезжать за пределы исправительного учреждения в личных целях. Общая сумма взяток составила более 260 тысяч рублей. Обвиняемого задержали с поличным при очередном получении взятки.

Ему вменяется пункт «в» части 2 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере») УК РФ и грозит до 12 лет колонии.

Ранее сообщалось, что суд освободил экс-офицера ФСБ Фролова из-под стражи после приговора.