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07:33, 5 июня 2024Силовые структуры

Бывший начальник российской колонии предстанет перед судом за взятки от зэка

В Мурманске перед судом предстанет экс-сотрудник ФСИН за взятки от зэка

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Мурманске перед судом предстанет бывший начальник участка колонии-поселения ИК-17, обвиненный в получении взяток от осужденного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

По версии следствия, экс-сотрудник ФСИН с 2023 года регулярно получал от зэка деньги и за это помогал ему выезжать за пределы исправительного учреждения в личных целях. Общая сумма взяток составила более 260 тысяч рублей. Обвиняемого задержали с поличным при очередном получении взятки.

Ему вменяется пункт «в» части 2 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере») УК РФ и грозит до 12 лет колонии.

Ранее сообщалось, что суд освободил экс-офицера ФСБ Фролова из-под стражи после приговора.

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      Илона Палей
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