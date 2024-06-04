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13:46, 4 июня 2024Силовые структуры

Бывшего офицера ФСБ освободили из-под стражи после приговора за коррупцию

Суд освободил экс-офицера ФСБ Фролова из-под стражи после приговора
Начало событий в новости Отставного полковника ФСБ приговорили к шести годам колонии за взятки
Дмитрий Фролов (слева)

Дмитрий Фролов (слева). Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Московский гарнизонный военный суд освободил из-под стражи бывшего сотрудника ФСБ России Дмитрия Фролова после оглашения ему приговора по делу о коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд счел, что экс-офицер отбыл назначенное ему наказание в шесть лет лишения свободы, находясь под арестом во время следствия. Фролов был признан виновным в получении взяток на сумму 87 миллионов рублей от акционера банка «Кредитимпэкс» за покровительство.

Второй эпизод по обвинению в особо крупном мошенничестве суд с Фролова снял и в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности прекратил производство по этому эпизоду.

Прокурор просил для подсудимого наказание в виде 14 лет лишения свободы. По версии следствия, офицер ФСБ с октября 2007-го по июль 2013 года получал от банкиров ежемесячное вознаграждение.

Полковники ФСБ Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Андрей Васильев были задержаны в апреле 2019 года. При обысках у них нашли 12 миллиардов рублей. Черкалин получил семь лет заключения после сделки со следствием, а дело против Васильева было закрыто в связи с истечением срока давности.

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      Любовь Ширижик
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