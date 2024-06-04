Прокурор сообщила о возможном обжаловании приговора бывшему полковнику ФСБ

Прокуратура может обжаловать 6-летний приговор экс-полковнику ФСБ Фролову

Начало событий в новости Бывшего офицера ФСБ освободили из-под стражи после приговора за коррупцию

Прокуратура может обжаловать шестилетний приговор бывшему сотруднику ФСБ России Дмитрию Фролову. Об этом стало известно ТАСС.

По данным агентства, о возможном обжаловании приговора сообщила прокурор Милана Дигаева.

Ранее Московский гарнизонный военный суд приговорил экс-полковника в шести годам колонии по делу о взятках в особо крупном размере. После оглашения приговора мужчина был освобожден из-под стражи, так как суд посчитал наказание отбытым.

По версии следствия, с октября 2007 года по июль 2013-го Фролов оказывал покровительство деятельности банка «Кредитимпэкс», за что получил от его акционера за весь период 87 миллионов рублей.