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13:37, 4 июня 2024Силовые структуры

Отставного полковника ФСБ приговорили к шести годам колонии за взятки

В Москве суд дал 6 лет колонии экс-полковнику ФСБ по делу о взятках

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Московский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии экс-замглавы управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова по делу о взятках в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

По версии следствия, с октября 2007-го по июль 2013 года Фролов оказывал покровительство деятельности банка «Кредитимпэкс», за что получал от его акционера ежемесячное вознаграждение. Следствие насчитало, что Фролов за шесть лет незаконно обогатился на 87 миллионов рублей.

После оглашения приговора бывшего полковника освободили из-под стражи, так как суд посчитал наказание отбытым.

Фролова вместе с сообщниками задержали в апреле 2019 года. При обысках у них нашли 12 миллиардов рублей. Прокурор запрашивал Фролову 14 лет колонии.

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      Илона Палей
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