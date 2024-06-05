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05:24, 5 июня 2024Силовые структуры

«Черную армию» будут судить в Москве

«Ъ»: тувинских экстремистов будут судить в Москве

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

Уголовное дело лидеров тувинской экстремистской организации «Кара шериг» («Черная армия») рассмотрит суд в Москве. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Отмечается, что изначально экстремистов планировали судить в Кызыле, однако сторона обвинения добилась изменения территориальной подсудности. Это связано с тем, что в Туве невозможно объективное рассмотрение дела, подчеркивает издание.

Первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин после утверждения обвинительного заключения обратился в Верховный суд с ходатайством о рассмотрении дела в Головинском районном суде столицы. Вышестоящая инстанция согласилась с доводами представителя обвинения.

Адвокаты «Черной армии» отметили, что большинство свидетелей защиты проживают в Туве. В связи с этим они не смогут явиться в Москву для дачи показаний.

В феврале 2024 года были задержаны девять членов организованного преступного сообщества (ОПС) «Кара Шериг», возглавляемого криминальным авторитетом Артышем Дажываа. Он, по данным следствия, с сообщниками пропагандировали среди местных жителей и осужденных криминальную идеологию и прививали ненависть к правоохранительным органам. Также они вербовали новых сторонников АУЕ. Члены ОПС установили контроль над коммерсантами, занимающимися междугородними пассажирскими перевозками, а также вымогали деньги с местных бизнесменов.

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      Евгений Силаев
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