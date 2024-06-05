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09:34, 5 июня 2024Россия

Дальнобойщики перекрыли дорогу и устроили забастовку в российском регионе

Дальнобойщики устроили забастовку близ поселка Сагра под Екатеринбургом

Дальнобойщики перекрыли дорогу и устроили забастовку близ поселка Сагра под Екатеринбургом. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатское чтиво».

На публикуемых кадрах видно, что водители выстроили автомобили в ряд, а сами вышли из фур и тем самым перекрыли движение. Близ одной из машин стоят сотрудники полиции и сообщают одному из протестующих, что вызовут эвакуатор. В свою очередь, водители легковушек выражают недовольство акцией протеста и предлагают дальнобойщикам протестовать в другом месте.

По данным канала, причиной протеста в регионе стал запрет свердловских властей проезжать по дамбе Исетского водохранилища.

О другом протесте россиян стало известно ранее в мае 2024 года. В больнице в Тюменской области сразу 16 человек написали заявление об увольнении, причиной этому послужили нарушения трудовых прав работников, низкие зарплаты, а также непонимание со стороны руководства.

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      Марк Леонов
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