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07:40, 5 июня 2024Силовые структуры

Дело возбудили по факту ЧП с буксиром «Байкал» в Карском море

Дело возбудили после того, как буксир «Байкал» опрокинулся в Карском море

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Уголовное дело возбудили после того, как буксир «Байкал» опрокинулся и затонул в Карском море. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Дело будет расследоваться по части 2 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, ЧП произошло ночью 5 июня в Енисейском заливе из-за сжатия льда. На борту был экипаж из девяти человек, восемь из них смогли эвакуироваться на другое судно. Им оказали помощь. Еще один человек пропал, его ищут спасатели.

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      Илона Палей
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