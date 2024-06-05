Дело возбудили по факту ЧП с буксиром «Байкал» в Карском море

Дело возбудили после того, как буксир «Байкал» опрокинулся в Карском море

Уголовное дело возбудили после того, как буксир «Байкал» опрокинулся и затонул в Карском море. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Дело будет расследоваться по части 2 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, ЧП произошло ночью 5 июня в Енисейском заливе из-за сжатия льда. На борту был экипаж из девяти человек, восемь из них смогли эвакуироваться на другое судно. Им оказали помощь. Еще один человек пропал, его ищут спасатели.