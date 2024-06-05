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07:16, 5 июня 2024Россия

В российском регионе опрокинулся буксир «Байкал»

Буксир «Байкал» опрокинулся в акватории Карского моря, восемь человек спасли

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Буксир «Байкал» опрокинулся в районе Енисейского залива в Карском море. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Буксир опрокинулся из-за сжатия льда, на его борту находились люди. Восемь человек удалось эвакуировать с борта судна, еще один числится пропавшим без вести. Других подробностей о случившемся нет.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Норильская транспортная прокуратура после ЧП организовала проверку.

Ранее в Охотском море загорелся траулер «Ахтиар». На борту рыболовецкого судна находились более 80 человек, о пострадавших не сообщалось. Траулер в момент инцидента находился в 200 километрах от Магадана, возгорание произошло в подсобном помещении,

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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